1000 аварийных деревьев планируют срезать в Житомире
На это уйдет почти полмиллиона гривен.
В Житомире планируют срезать около 1000 аварийных деревьев. На снос аварийных деревьев планируется выделить 491 тыс. 300 грн. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.
«Соответствующее решение было рассмотрено на заседании горисполкома в соответствии с Программой благоустройства и развития коммунального хозяйства города Житомира. В соответствии с разделом программы Сохранение и содержание на должном городской зеленой зоны на территории учебных заведений аварийных деревьев ликвидируют на 391 300 гривен. Учреждений здравоохранения на 60000 гривен. На территории загородного учреждения «Спутник» — 40 000 гривен », — говорится в сообщении.
В этом году специально внесли срезке аварийных деревьев в отдельный раздел программы, чтобы контролировать качество и сроки проведения работ.