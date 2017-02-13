160 тысяч гривен получит предприниматель за льготную перевозку детей школьного возраста
50% за билет в транспорте школьники платят сами.
Льготную перевозку школьников в Новоград-Волынском обойдется в 160 тыс. Грн. Соответствующий договор управления образования и науки городского совета подписало с частным предпринимателем Виктором Пелешко. Отчет о заключенном договоре опубликовали 10 февраля на портале публичных закупок «Prozorro». Речь идет о частичном возмещении расходов по перевозке учащихся, нуждающихся в этой услуге. Ведь 50% за билет в транспорте школьники платят сами.
Стоит заметить, что согласно проекту решения, который обнародовали на официальном сайте городского совета еще в январе, в 2017-2018 годах планировалось заплатить перевозчикам ориентировочно 500 тыс. Грн. за перевозку учеников 1-11 классов общеобразовательных учебных заведений города. Ориентировочная сумма расходов: в 2017 году — 250 тыс. Грн, в 2018 году — 250 тыс. Грн.