177 преступлений удалось раскрыть в Житомире благодаря видеокамерам, — городской совет
На сегодня в городе установлено 90 камер видеонаблюдения.
Благодаря камерам видеонаблюдения, которые установлены на улицах Житомира, удалось раскрыть 177 преступлений и спасти жизнь. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.
На сегодня в городе установлено 90 камер видеонаблюдения, а в течение следующих 3-х лет на улицах и площадях города предполагается установить еще 45 видеокамер.
«Городские видеокамеры неоднократно фиксировали возможные события и факты, которые могли привести к травматизму и самоубийств на пешеходном мосту в парке им. Юрия Гагарина. Так было приостановлено хвастовства смелостью парня на перилах перед девушкой. Также, полиция реагировала на группу молодых людей, которые перелезали через перила моста и пытались двигаться по конструкции, где находиться запрещено », — рассказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николай Дидковский.
На сегодня в городе установлено 90 камер видеонаблюдения по программе «Безопасный город» — 72 камеры, на остановках общественного транспорта — 13 камер, в Гидропарке — 6 камер, на территории ОСМД (ул. Кибальчича, 1) — 2 камеры, объекты торговли — 8. Также установлено 70 камер видеонаблюдения в 31 общеобразовательной школе города и 20 камер в медицинских учреждениях города.
Информация с видеокамер в режиме онлайн круглосуточно предоставляется очередном Житомирского отдела полиции ГУ ЧП в Житомирской области, управлению патрульной полиции в городе Житомире.
С помощью видеокамер органы Житомирского отдела Национальной полиции раскрыли 177 преступлений: в 2015 году — 79, в 2016 году — 98.
В течение следующих 3-х лет на улицах и площадях города предполагается установить 45 видеокамер, приобрести 2 сервера общей мощностью 256 Тб, что позволит подключить к ним по 90 IP-камер на каждый и хранить архивную информацию в течение 30 суток.