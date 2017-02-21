183 ДТП произошли на территории Житомира с начала года
В двух дорожно-транспортных происшествиях погибли люди.
С начала года, по состоянию на 20 февраля, на территории Житомира было зафиксировано 183 дорожно-транспортных происшествия. Об этом «Вголос.zt» сообщил начальник управления патрульной полиции в городе Житомире Александр Гуменюк.
«Из общего количества ДТП — 2 из летальным исходом. Кроме того, за январь-февраль 2017, в шести случаях были травмированы дети, из которых один ребенок погиб », — рассказал Александр Гуменюк.
По его словам, в прошлом году, в период с 22 марта по 31 декабря, на территории Житомира было зафиксировано 1179 дорожно-транспортных происшествий. Из них с летальным исходом — девять. В 39 дорожно-транспортных происшествиях потерпевшей стороной были несовершеннолетние лица, из которых в одной дорожно транспортном происшествии погиб ребенок.