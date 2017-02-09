20 жителей области погибли на пожарах с начала этого года
Только за сутки на территории области произошло 8 пожаров.
В Житомирской области с начала года на пожарах погибли 20 человек. Об этом 8 февраля сообщил главный специалист управления гражданской защиты населения облгосадминистрации Николай Минчук.
«Граждане пренебрегают оговорками, нарушают правилам пожарной безопасности в быту, курят в постели, не следят за исправностью печей, используют для обогрева дома самодельные обогреватели и, как следствие, за свою неосмотрительность платят жизнью», — пояснил Минчук.
Только за прошедшие сутки на территории области произошло 8 пожаров. К счастью, обошлось без человеческих потерь. Горели жилые дома в Житомире, Житомирском, Емильчинском, Хорошевский и Ружинском районах. Кроме того, горели хозяйственные постройки в городе Коростене и в Новоград-Волынском районе.