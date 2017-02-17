200 тонн шишек собрали житомирские лесоводы за 1,5 месяца
Планируется вырастить более 330 000 000 сеянцев.
Почти 200 тонн шишек сосны и ели собрали лесоводы области с начала года, из которых планируют вырастить более 330 000 000 сеянцев. Об этом сообщила пресс-служба областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
По информации пресс-службы, в настоящее время 85 тонн уже переработано и получено почти 800 кг семян хвойных пород.
«Больше всего шишек собрали в Овручском, Городницком, Барановском и Словечанском лесхозах. Семена сосны, ели и лиственницы собирают с января по март. Дело это довольно хлопотное. Ведь сначала необходимо собрать шишки, потом их высушить и в специальных барабанах вытряхнуть семечки-крылатки. Затем семена очищают и в зернохранилища хранят до весны, пока придет время посева «, — говорится в сообщении.
Как рассказал первый заместитель начальника Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Роман Ильин, шишки должны иметь форму и цвет, присущий шишкам сосны обыкновенной последнего года созревания. Период переработки будет продолжаться до середины марта, после чего контрольный образец от заготовленной партии семян будет отправлено на Винницкую лесосеменную лабораторию для определения кондиционности семян, класса качества и наличия болезней.
К слову, с одной средней шишки сосны обыкновенной можно получить от 12 до 22 семян, из которых только две трети — жизнеспособны, а остальные — пустое семян. А из 100 килограммов шишек можно получить только чуть больше 1 кг семян.