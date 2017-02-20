78-летняя пенсионерка погибла от отравления угарным дымом
Трагедия произошла в Житомирской области.
В Андрушовском районе 19 февраля погибли от отравления угарным дымом 78-летняя пенсионерка. Об этом сообщил главный специалист управления гражданской защиты населения облгосадминистрации Николай Минчук.
«По предварительным выводам, женщина умерла от удушения угарным дымом. Диван, который находился рядом с печью, начал тлеть и вызвал задымление. Устанавливаются окончательные причины трагедии. Об этом сообщили в райгосадминистрации », — рассказал Минчук.
По его словам, в зимний период такие случаи не редкость. Поэтому необходимо быть крайне осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности.
К слову, в течение прошедшей недели, на территории области произошло 49 бытовых пожаров. В огне погибли 3 человека. Трагедии произошли в Черняхове и в Романовском районе.