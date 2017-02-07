Аваков: Украинцам не придется менять водительские удостоверения каждые 5 лет
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украинская не придется менять водительские удостоверения каждые 5 лет.
Об этом он заявил на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос о том, правда ли, что его заместитель предлагает сдавать экзамены для получения водительских прав каждые 5 лет, передает dyvys.info.
«Есть мировая практика по водительских удостоверений, и мы будем ее придерживаться. Никаких «каждые 5 лет» не будет. Есть действующие законные нормы », — написал он.
Напомним, вчера на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева сообщила, что МВД планирует сократить срок действия водительских удостоверений с 30 до 5-15 лет и пересмотреть категории транспортных средств в соответствии с требованиями Европейского Союза.