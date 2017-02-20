«Бабушкин батальон»: добрые руки, искренние сердца
В Житомире действует «Бабушкин батальон», силами которого за два прошедших года для бойцов было пошито более 2,6 тысячи пар нательного белья, много рабочих рукавиц, подушек, связано носков.
По словам главы отделения Всеукраинской благотворительной организации «Забота о пожилых в Украине» Таис Николаевны Войцеховской, во всех этих женщин-волонтерок, старшей из которых исполнился 81 год, — добрые руки и искренние сердца, пишет «Житомирщина».
— В наших волонтерок пенсия, как правило, минимальная — рассказывает Таисия Николаевна. — Но единогласно решили помогать бойцам. Узнали о том, что им не хватает питьевой воды и нательного белья. Собрали деньги и закупили воду, а вот с пошивом было труднее, ведь у нас нет ни одной профессиональной швеи. Тогда Раиса Афанасьевна Барановская привезла из дома старую швейную машинку. Я приобрела немного ситца. Первым нам помог депутат городского совета Юрий Моисеев, приобретя ткани для пошива 50 пар белья. За продукцией приехали сами бойцы. Они были приятно удивлены, очень благодарили нас.
Впоследствии при поддержке неравнодушных людей появилось несколько швейных машинок. Одну в 2014 году из Новоград-Волынского привезли бойцы. Другую передала Житомира, которая много лет в Америке. Новый оверлок — подарок Артема из Бельгии, который также перевел инструкцию, а оверлок передал через тернопольских дальнобойщиков.
— Нас поддерживает Фонд семьи Ро¬зенблат, — говорит Таисия Войцеховская. — Теперь у нас есть многофункциональная швейная машинка. Фонд обеспечил нас и тканью. Для пошива белья используем, как правило, ткани «теплого» цвета марки «детский вариант» — с мишками, зайчиками, лисичками.
Недавно в рамках реализации проекта «Добрые руки — отважным сердцам» из городского бюджета направлены средства на приобретение для «бабушкины батальона» резины, ниток, ножниц, 200 метров ткани, из которой можно будет сшить около 800 единиц мужского белья. Поддерживают волонтерок исполком городского совета, черника Иоланта.
Конечно, женщины очень рады такому вниманию, вспоминая, как раньше обращались за помощью к гражданам, в магазинах покупали простыни, пододеяльники, стирали их, а потом шили из них белья.
— В Житомирском военном госпитале один из раненых артиллеристов, показав перчатки с джинсов пошиты его мамой, предложил пошить такие же для других бойцов, — говорит Таисия Николаевна. — Жители откликнулись на нашу просьбу, начали приносить к нам вещи из джинсы и вельвета. Мы же шили не только перчатки, но и изготавливали шорты, которые затем передавали раненым в травматологическое отделение госпиталя.
Специальные подушечки с резиной для бойцов — заказ танкистов. Мы прикрепляли к ним крестики, которые были освящены, а впоследствии, детские игрушки. Бойцы девяносто пятого отдельной десантно-штурмовой бригады очень благодарили нас за такие подарки. Жена одного из военнослужащих в знак благодарности принесла нам торт и рассказала о том, что нашу подушечку человек в зоне АТО всегда держал под бушлатом. Именно она спасла его от осколка, стала талисманом.
Женщины всегда со слезами читают благодарственные письма от бойцов за материнскую заботу, за посылки с чаем, печеньем, подушками, теплыми носками и «бабушкиными труселя». Бабушки уверены, что благодаря волонтерам Олегу Бойко и Александру Таргонская их вещи обязательно передадут тем, кто в этом нуждается. Ведь на их памяти -прикрий случай, когда непорядочные люди связаны носки для бойцов АТО пустили в продажу на рынке.
Как начали эти женщины с 2014 года шить, так и не прекращают. Приходят работать при любой погоде.
Кстати, члены Житомирского отделения Всеукраинской благотворительной организации «Забота о пожилых в Украине» помогают не только бойцам, но и пожилым людям.
— У нас работают кружки, где можно научиться вышивать, вязать, обменяться кулинарными рецептами и пообщаться, — рассказывает Таисия Войцеховская. — Сейчас волонтеры занимаются 20-ю маломобильными гражданами дома. Наша помощь заключается в том, чтобы принести таким людям из аптеки медикаменты, сходить на рынок, купить продукты в магазине, убрать в квартире, порой просто пообщаться. Работаем по международным проектам. Один из них — «Улучшение отчетности правительства за мониторинг со стороны пожилых людей в Украине» — уже реализовано. Думали, что не справимся с задачей. В рамках проекта взялись изучали культуру обслуживания в общественном транспорте, цены в аптеках, добились проведения света в едином подземном переходе … После проверки работы волонтеров британцами наше отделение заняло первое место в Украине. Главное, что мы чувствуем себя нужными обществу.