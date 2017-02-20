Блины на Масленицу житомирянам будут раздавать бесплатно
Проведут и мастер-класс по приготовлению блинов.
Празднование Масленицы пройдут 25-26 февраля на различных локациях города. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.
По информации пресс-службы, на улице Михайловской в течение выходных будет действовать детская зона.
«Для любителей активного отдыха 25 февраля в Гидропарке будет действовать спортивная локация. Будут проводиться различные соревнования по перетягиванию каната, отжиманий и армреслингу. Также каждый сможет принять участие в мастер-классе по приготовлению блинов, а участникам спортивных соревнований будут раздавать блины бесплатно », — говорится в сообщении.
Также 25 января в Гидропарке на берегу реки Тетерев житомиряне смогут традиционно отпраздновать Масленицу. ОО «Украинская духовная республика» даст житомирянам такую возможность. Праздничные локации 25 февраля будут действовать и в микрорайонах города — Крошня, Полевая и Маликова.
Кульминация празднования Масленицы состоится 26 февраля в парке имени Ю. Гагарина. Житомирянам предлагают казацкие бои, мастер-классы и развлечения, блины, вареники, конкурсы, театрализованные представления, концерт, выступление АРТС-НОВА, зрелищное пиро-шоу, диджей Петро-Васильевич т.
Мероприятия на всех локациях по случаю празднования Масленицы начинаются в 12:00.