Более 1,5 тысячи жителей области пострадали в прошлом году от действий мошенников
В этом году уже зарегистрировали 250 фактов.
В течение 2016 более 1,5 тыс. жителей области пострадали от действий мошенников. С начала года в Единый реестр досудебных расследований уже внесена информация о 250 фактов мошенничеств. Об этом сообщил заместитель начальника ГУНП области — руководитель патрульной полиции Артем Лисогор. По его словам, чаще всего жертвами мошенников становятся граждане старшего возраста.
«На сегодняшний день полиция в разработке несколько групп лиц, совершающих данные преступления на территории Житомирской области. Основная проблематика доказательности этих преступлений в том, что используются одноразовые телефоны, одноразовые сим-карты. После того, как человек получил средства, абонент исчезает из поля зрения как мобильных операторов, так и оперативных работников. Совершают мошеннические действия в ночное время. Чаще всего граждане даже не помнят четко черты лица того, кто приходил, кому передавали средства », — сказал Артем Лисогор.
Не смогла вспомнить, кому отдала свои сбережения Житомира Таисия Ивановна — учительница с 46-летним стажем. Ей позвонили ночью, сообщили, что сын попал в ДТП и попросили помощи средствами. Причем женщина была убеждена, что разговаривала со своим сыном — настолько голос был похож. Впоследствии к ней подъехал молодой человек, вспомнить лицо которого она не может, и забрал большую сумму средств — 4 тыс. долл. И только, когда на следующий день позвонил ее сын, поняла, что ее обманули.
Согласно действующему законодательству, преступники должны возмещать материальный ущерб, причиненный мошенничеством. Однако Таисия Ивановна даже не надеется на возвращение своих сбережений. Другая Житомира пенсионного возраста Зоя Федоровна отдала телефонной мошеннице 130 долларов — все свои сбережения. Женщину задержали и провели опознание. В течение прошлого года в суд было направлено 269 производств о совершении такого вида мошенничества, однако еще 936 находятся в производстве.
Полиция неоднократно обращалась к жителям области с просьбой не реагировать на подобные звонки, не верить информации незнакомцев, а участковые обходят свои участки и распространяют листовки с оговорками. Однако, несмотря на старания правоохранительных органов, мошенники проводжують выманивать у граждан деньги. В течение февраля уже зарегистрировано 21 мошенничество по звонкам от якобы банковских работников, 15 — от сообщений, сын попал в ДТП, 12 — от купли-продажи через Интернет и т.