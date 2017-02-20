Более 10 военных вузов Украины ждут нынешних абитуриентов
По результатам нынешнего тестирования будущие абитуриенты имеют возможность вступить в более 10 военных вузов и получить высшее образование за государственный счет.
О некоторых из этих вузов рассказывает заместитель военного комиссара Житомирского объединенного военкомата Александр Негер.
«Это Харьковский Университет воздушных сил, готовит офицеров для Воздушных сил и войск противовоздушной обороны, Национальная академия сухопутных войск во Львове — готовит офицеров для подразделений танковых, механизированных и инженерных войск, Военная Академия в Одессе — готовит офицеров для высокомобильных войск, а также специалистов по продовольственного и вещевого обеспечения «.
Также высшее военное образование можно получить в Житомире, Киеве, Ивано-Франковске, в других вузах Харькова и Одессы. Спектр профессий очень широк: это и военные журналисты, военные прокуроры, и специалисты по информационно-пропагандистского обеспечения, военные финансисты, специалисты по обеспечению ракетным топливом, топливным и смазочными материалами. Все подробности о порядке поступления в высшие военные заведения Украины предоставят в военкоматах по месту приписки.