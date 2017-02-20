Более 14 000 безработных области получают помощь от государства
Официально не работает почти 18 000.
В Житомирской области зарегистрировано почти 18 тыс. безработных жителей. Об этом сообщили в главном управлении статистики в Житомирской области.
«В Житомирской области в начале 2017 зарегистрировано 17 тыс. 881 безработных жителей. Помощь по безработице получают 14 тыс. 320 человек. Средняя сумма помощи — 1786 грн », — говорится в сообщении.
В Житомирской области остается дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда. В начале октября на одно свободное рабочее место претендовало семь безработных. Нагрузка зарегистрированных безработных на одно свободное рабочее место в конце декабря составило 13 человек. Но значение этого показателя колебалось. В частности, от четырех человек на одну свободную вакантную должность до 770 человек. Последняя цифра была зафиксирована в Емильчинском районе