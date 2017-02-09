Более 600 тыс. житомирская мэрия выделит на проект капремонта парка
Житомирский городской совет планирует выделить 622 тыс. 420 грн на изготовление проектной документации для капитального ремонта парка. Об этом говорится в проекте решения исполнительного комитета, размещенном на официальном сайте мэрии.
Кроме того, в проекте решения предусмотрено выделить 28 тыс. 810 грн на проект обустройства сквера на Малеванке, на перекрестке улиц Трояновской и Радивиловской (бывшие Якира и Пионерская).
Скандально известный сквер на перекрестке улиц Киевской и Театральной пока остался без внимания городского совета. Хотя в проекте решения заложили 50 тыс. Грн выделят их только при наличии средств. Таков новый подход к формированию целевых программ, предложенный городским головой. В прошлом году на документацию по скверу на углу Киевской-Театральной выделили 40 тыс. Грн.