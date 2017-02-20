Более полумиллиона готов заплатить житомирский «политех» за охрану
Тендер на услуги пока отменили.
Житомирский государственный технологический университет (в прошлом — политехнический институт) готов заплатить 660 тыс. грн за услуги охраны учебного корпуса и общежития. Соответствующая информация размещена на портале публичных закупок «ProZorro».
Участие в тендере принимали пять компаний. Из них три фирмы — житомирские, две — винницкая и киевская. Во второй этап торгов вышли винницкое ЧП «Герол» и киевское ООО «Группа-Шериф». Разница между предложениями предприятий составила чуть больше 28 грн. «Герол» попросил за свои услуги 420 тыс. Грн, «Группа-Шериф» — 419 тыс. 878 грн 08 коп. Однако тендерная комиссия отменила торги. Ведь победитель — ООО «Группа-Шериф» — был пойман в свое время Антимонопольным комитетом на недобросовестной конкуренции и сговоре с конкурентом. Именно это, по протоколу заседания тендерного комитета, стало причиной отмены торгов.