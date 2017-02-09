Более шести миллионов город выделит на видеонаблюдение
Житомирский городской совет планирует выделить более 6500000 грн на установку новых камер видеонаблюдения в Житомире. Соответствующий проект решения сессии Житомирского городского совета размещен на официальном сайте мэрии.
На нужды жителей улицы Народицкой, что в микрорайоне Полевая, выделят из бюджета более 3600000 грн. Еще 1300000 грн займет из бюджета обслуживания системы наблюдения и зарплата операторам. В чуть более полумиллиона обойдется нынешняя инициатива мэрии установить камеры в медицинских учреждениях. Кроме этого, в городском совете планируют обеспечить видеонаблюдение в Гидропарке. На это выделят ни много, ни мало — 300 тыс. грн. Еще более 700 тыс. грн «съест» установление системы видеонаблюдения и контроля за отдельными участками насосной станции и шлюза КП «Житомирводоканал».