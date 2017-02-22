Более три тысячи представителей малого и среднего бизнеса Житомира и района решили прекратить свою деятельность
Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Житомирской объединенной налоговой инспекции Александр Лисовол. Причины такого решения он объяснил следующим образом:
«Причина внесения изменений в украинское законодательство по уплате единого социального взноса. В частности это касается предпринимателей, которые ранее в течение года не совершали хозяйственную деятельность, отныне ежемесячно обязаны платить 700 гривен единого социального взноса в бюджет. Это стало массовым закрытием предпринимательской деятельности».
На этом же брифинге Александр Лисовол сообщил и первые итоги кампании декларирования доходов за прошлый год.
«В течение 2017 года на сегодняшний день подано 164 декларации. Это лицами, которые обязаны подавать декларации. Ими задекларировано 6400000 гривен».
Среди сообщил о своих доходах, есть и миллионеры. Преимущественно свои деньги они получили от продажи корпоративных прав и от продажи недвижимости.