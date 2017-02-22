Был ли Тарас Шевченко в Брусилове?
Из летописи жизни и творчества Т. Шевченко можно узнать, что великий украинский поэт побывал в разное время во многих городах Украины. И здесь, а не только в творчестве, он стал примером для писателей и художников на все времена, образцом единения с народными массами.
В этой статье мы поставили цель доказать, что Шевченко находился в самом Брусилове в последних числах октября 1846.
Многие путешествий Шевченко называют «археологическими». Известно, что последняя археологическая путешествие Шевченко продолжалась в пределах 21 сентября — 29 октября 1846 на Подолье, Волыни и Киевщине. 2 и 3 октября мы находим Шевченко в Каменец-Подольске, вскоре он выезжает для описания Почаевской лавры и находится там по крайней мере до 20 октября.
Последнюю декаде октября Шевченко уделил путешествия из Почаева в Киев через Кременец, Дубно, Острог, Корец, Новоград-Волынский и Житомир.
Официально на Шевченко-археолога положено было собрать фольклорный материал, осмотреть урочища и могилы и сделать эскизы из них, собрать, где можно, древние акты и грамоты и, наконец, описать в акварели Почаевскую лавру.
Вещественными последствия путешествия Шевченко 1846 остался его альбом с песнями, а художественное осмысление увиденного те изученного каждый читатель может найти в двух произведениях Шевченко — поэме «Варнак» и одноименной повести, по сути составляют одну величественную эпопею борьбы крепостного крестьянства против ненавистного барства. «Я резал все, что господином дано», — заявляет и делает народный мститель Варнак, один из-за р. Иквы, второй из-за р. Стыре.
Чувствуем, что оба произведения Шевченко пронизаны коллизиями борьбы исторического Кармелюка. Они безусловно впитали в себя отдельные элементы из «Песни о Кармелюка», записанной поэтом в Кам? Янци-Подольске.
На Киевщине Шевченко давно интересовали песни о Бондаренко и сама историческая фигура северного главаря «Колиивщины», революционного движения крестьян на Правобережной Украине.
Итак, по дороге из Житомира на Киев в Шевченко была счастливая возможность еще ближе познакомиться с песнями и народными преданиями о Ивана Бондаренко.
Из Житомира на Киев 40-х годов XIX в. вело две дороги: одна — почтовый, новая, через Студеницу, Радомышль, Раковичи, Розовый, Мотижин и Белогородку, вторая — военная — «старый путь» через Студеницу, Коростышев, Приворотье, Брусилов, вязко, Бишев и Белогородку.
О последней, военную дорогу Фундуклей, киевский губернатор, писал в те же 40 лет: «Помимо важности ее в военном отношении, она имеет значение также и для торговли. Все проезжающие не в почтовых лошадях в Житомир конечно направляются этой дорогой для сокращения пути и во избежание больших песков под Радомышлем ».
Уже одно это обстоятельство могло составлять достаточный мотив для Шевченко, что спешил в Киев, выбрать второй тракт — через Брусилов. И были и значительно более значительные мотивы в Шевченко выбрать именно вторую дорогу из Житомира на Киев.
По народным преданиям и песнями о Бондаренко, записанными поэтом еще в 1843 г.. В окрестностях Вышгорода, к северу от Киева, Шевченко известно было, что Бондаренко происходил из крепостных с. Топкой, что там жила его мать, действовал Бондаренко гайдамацкий отряд в Бышеве, что разгромлено этот отряд в Макарове, а самого Бондаренко казнили в Чернобыле.
За время сотрудничества Шевченко в киевской Археологической комиссии ему могли быть известны уже из документов и такие факты, центром гайдамаков 1768 на севере Киевщины стал Брусилов, что правой рукой Ивана Бондаренко был Корней Москаленко, происхождением, как полагают, из села Осовцы, что они вместе с отрядом казаков въехали в Брусилов со стороны с. Дедовщины и «наказав» здесь, в Брусилове шляхту и рандаря и пополнив свои ряды Брусиловский крепостными и мещанами-ремесленниками, направились в топкое, а затем в Бышев, Копылов, Розовый, Макаров, Андреевну.
Движение это крепостных набрал таких размеров, что вызвал беспокойство польского правительства и сейма.
Есть еще и третья указание, что Шевченко дорога из Житомира на Киев лежал через Брусилов и Бышев. Это «Песня о Бондаренко» с Шевченко альбома 1864, записанная где-то по этой же дороге.