Чиновника таможни будут судить за взятку
Прокуратура передает дело в суд.
Расследование получения взятки одним из руководителей житомирской таможни завершено. Материалы дела переданы в суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
«Следственным отделом прокуратуры Житомирской области закончено досудебное расследование уголовного производства по факту получения заместителем начальника управления по борьбе с таможенными правонарушениями Житомирской таможни Государственной фискальной службы Украины неправомерной выгоды по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Установлено, что чиновник получил неправомерную выгоду на сумму 5 тыс. грн от жителя Житомира за то, чтобы не принимать к нему мер реагирования за нарушение таможенных правил, а именно, пребывание транспортного средства иностранного государства на таможенной территории Украины «, — говорится в сообщении.
В прокуратуре отмечают, что злоумышленника задержали возле одного из развлекательных заведений Житомира. Полученный должностным взятку изъяли на месте. Сейчас обвинительный акт следователи передали в суд. Правоохранители говорят, что за содеянное человек может получить от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.