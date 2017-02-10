Директора сельхозпредприятия подозревают в краже государственных денег
Ему могут дать от семи до двенадцати лет.
К уголовной ответственности за финансовые махинации могут привлечь одного из руководителей сельскохозяйственного предприятия Житомирщины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области. Поэтому государство потеряло 2400000 грн.
«Прокуратура Житомирской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами ОАО« Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины »в особо крупных размерах. Досудебным расследованием установлено, что директор одного из предприятий аграрного сектора Житомирской области, действуя умышленно, с целью получения денежных средств, полученных Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины под гарантии Правительства, предоставил этой корпорации заведомо недостоверные данные об урожайности прошлых лет и посевные площади », — говорится в сообщении областной прокуратуры.
После заключения контракта, условиями которого предусмотрена поставка 2,4 тыс. Тонн кукурузы, злоумышленник получил денежные средства в размере 2400000 грн. Впрочем поставку самой кукурузы чиновник до сих пор не выполнил.
Сейчас директору сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
В прокуратуре говорят, что мужчине может «светить» от семи до двенадцати лет.