Для Житомира закупят два электробусы
14.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В мэрии говорят, что этого мало.
В ближайшее время Житомирский городской совет приобретет для города два электробусы. Об этом «Вслух. Zt »сообщил заместитель городского головы Дмитрий Ткачук.
«Деньги уже заложили, но еще не выделили. Это будет пробная закупка. Они не смогут обеспечить потребности города в данном виде транспорта. Но их преимущество в том, что они, как троллейбусы, не привел » связанные с маршрутом» , — сказал Дмитрий Ткачук.