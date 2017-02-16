До 12 лет тюрьмы за растрату более 360 тысяч может получить директор коммунального предприятия
Чиновник безосновательно предоставлял услуги юридическому лицу.
Директору одного из коммунальных предприятий областного совета грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.
По информации пресс-службы, чиновник намеренно растратил более 363 тыс. грн.
«Установлено, что директор одного из коммунальных предприятий Житомирского областного совета в 2013 году умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, без заключения предусмотренных законодательством договоров, безосновательно оказывал автотранспортные услуги другому лицу за счет возглавляемого им предприятия. В результате таких действий растратил денежные средства автотранспортного коммунального предприятия на общую сумму 363 209 грн, чем нанес материальный ущерб в особо крупных размерах «, — говорится в сообщении.
С учетом собранных доказательств, в порядке ст.ст. 276 — 278 УПК Украины, директору коммунального предприятия вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Досудебное расследование этого преступления проводится следственным управлением Главного управления Нацполиции в области.