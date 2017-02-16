До 12 лет тюрьмы за растрату более 360 тысяч может получить директор коммунального предприятия

| 16.02.2017 | Новости | Комментариев нет

Чиновник безосновательно предоставлял услуги юридическому лицу.
Директору одного из коммунальных предприятий областного совета грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

По информации пресс-службы, чиновник намеренно растратил более 363 тыс. грн.

«Установлено, что директор одного из коммунальных предприятий Житомирского областного совета в 2013 году умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, без заключения предусмотренных законодательством договоров, безосновательно оказывал автотранспортные услуги другому лицу за счет возглавляемого им предприятия. В результате таких действий растратил денежные средства автотранспортного коммунального предприятия на общую сумму 363 209 грн, чем нанес материальный ущерб в особо крупных размерах «, — говорится в сообщении.
С учетом собранных доказательств, в порядке ст.ст. 276 — 278 УПК Украины, директору коммунального предприятия вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование этого преступления проводится следственным управлением Главного управления Нацполиции в области.

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