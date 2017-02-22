До концерта не дожил …
Известие о том, что в с.Кожушках Новоград-Волынского района повесился 11-летний мальчик Борис Станев, всколыхнула не только село, но и область. Мальчик воспитывался в положительной многодетной семье, где, кроме него, — еще шестеро детей.
Мама мальчика Елена Петровна рассказала, что в тот день ничто не предвещало беды. Сын был дома, планировал проведать бабушку, пишет Житомирщина.
— Я вышла из дома на полчаса. Когда мне по телефону сообщили страшную новость, немедленно прибежала домой, он был еще тепленьким … Убеждена: он не мог такого сделать! Борис был энергичным и веселым мальчиком: он легко находил общий язык со старшими, младшими и педагогами, а в клубе пел, в играх исполнял главные роли. Помогал пожилым людям, покупая для них продукты питания и тому подобное. Когда Борису было 5 лет, на дереве повесился его отец. Возможно, и это подтолкнуло парня к самоубийству …
Директор Колодянкивськои СОШ Валентина Боровец, где учился мальчик, считает, что у него не было объективных причин для депрессии.
— Он всегда на обучение в школу приезжал чистеньким, ухоженным, постоянно имел деньги на завтрак, — рассказала В.Боровець.-Борис был активным и позитивным. Ко Дню святого Валентина готовился исполнить песню на школьном концерте. После печального известия праздник в школе мы отменили … Семья, где он воспитывался, хотя и многодетная, но самодостаточна.
Начальник следственного отдела Новоград-Волынского отдела полиции Алексей Белый сообщил, что, согласно выводам судмедэксперта, телесные повреждения, кроме тех, которые указывали на повешение, не установлено. Но что происходило в душе ребенка — остается загадкой, — резюмировал правоохранитель.