ДТП в Коростене: два человека погибли, а трое получили травмы
Водителю иномарки грозит от 5 до 10 лет.
В Коростене 20 февраля 17:00 произошло дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке столкнулись автомобили «Volkswagen Polo» и «Daewoo Espero». В результате ДТП погибли двое пассажиров и еще три человека были травмированы. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.
«По предварительной информации, на перекрестке улиц водитель автомобиля« Volkswagen Polo », 40-летний житель райцентра, при совершении маневра поворота не предоставил преимущество в движении автомобилю« Daewoo Espero »под управлением 30-летнего местного жителя, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения транспортных средств на месте происшествия погибли двое пассажиров автомобиля «Volkswagen Polo» в возрасте 47 и 25 лет. Еще двое пассажиров этого же авто в возрасте 39 и 36 лет, а также водитель «Daewoo Espero» с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в городскую больницу », — говорится в сообщении.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение причин и обстоятельств ДТП. Водитель автомобиля «Volkswagen Polo» задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса. В соответствии с законодательством мужчине может грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.