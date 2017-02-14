Экс-заместитель губернатора задекларировал подарок в 30 тысяч долларов
Чиновник обнародовал декларацию за 2016 год.
Бывший первый заместитель председателя облгосадминистрации Геннадий Дмитренко получил подарок в 30 тыс. Долл. США. В национальной валюте — это 815 тыс. 700 грн. Соответствующая информация содержится в электронной декларации чиновника за 2016, которую он обнародовал, идя на должность Государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов.
Согласно документу, подарила «кругленькую» сумму средств в иностранной валюте гражданка Виктория Васильевна Шостак. Никакой информации об упомянутой лицо открытые источники не содержат.
Согласно декларации, в должности первого заместителя Дмитренко заработал за прошлый год 197 тыс. 354 грн. Более 30 тыс. Грн прибыли ему принесла преподавательская деятельность, 250 тыс. 760 грн дохода он получил от продажи недвижимого имущества. Еще 631 тыс. 98 грн выручил за имущество сын декларанта — Дмитрий. Также среди годовых доходов — 12 тыс. 329 грн «банковские» проценты и 200 грн — выплата к праздникам от профсоюзной организации. Жена Дмитренко, которая работает в Государственной финансовой инспекции Украины, заработала в 2016 году 312 тыс. 389 грн.
На банковских счетах Дмитренко в прошлом году находилось 8 тыс. 168 долл. США и 813 грн. Наличными чиновник задекларировал 30 тыс. Долл. США.
В собственности семьи Дмитренко 6 земельных участков. Большинство из них находятся в пригороде Киева. Есть также дом в столице площадью 263 кв.м и две квартиры. Согласно декларации, ни автотранспорта у семьи нет.