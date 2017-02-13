Еще одной фирме через суд отказали добывать янтарь в Овручском районе
Прокуратура Житомирской области доказала незаконность исковых требований ООО «Амбер Холдинг», которое пожаловалось в суд на областной совет из-за отказа предоставить земли для добычи янтаря. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.
«Речь идет о том, что обращение общества о предоставлении согласования на получение спецразрешения на пользование недрами на территории Зимухинськои участка площадью 1,5 гектара, что в Овручском районе, областной совет принял решение об отказе в предоставлении такого согласования. Однако Житомирский окружной административный суд позицию прокуратуры и областного совета признал обоснованной, подтвердив законность решения органа местного самоуправления », — говорится в сообщении.
Ориентировочная стоимость земель, на которые предприятие пыталось получить разрешение на добычу янтаря, составляет 47 млн грн.
Согласно реестру физических и юридических лиц, фирма зарегистрирована в Хорошевский районе. Ее учредителями являются житель Казахстана Никита Харченко и компания из Гонконга.
Как сообщал «Вголос.zt», прокуратура области совместно с областным советом доказали в суде законность решения об отказе в согласовании предоставления спецразрешения ООО «Компания« Надра Галичины » для добычи янтаря на площади более 900 га.
В целом предотвращено неправомерное получение разрешений для добычи янтаря на двух участках общей площадью 2,4 тыс. Га.