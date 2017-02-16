ФК Атлет-Житомир меняет тренера
В воскресенье, во время тринадцатого тура житомирские «короли футзалу» уступили победой молодой команде. Такое событие стало настоящей неожиданностью, ведь Атлет-Житомир не проигрывал уже 2 года.
После такой сенсационного поражения тренер желто-синих Виталий Лясковский еще раз шокировал команду, подав в отставку в самый разгар сезона. Президенту клуба Александру Рабдееву ничего не оставалось, как принять такое решение, сообщает пресс-служба ФК Атлет-Житомир.
Виталий Лясковский начал работать с Атлетами в этом сезоне. Команда по-прежнему лидировала в житомирском футзале и пополнила свой состав молодыми игроками. Но после первого же поражения новеспечений тренер без объяснений и комментариев покидает команду в свободном плавании.
Сейчас клуб, в зв’зку с самым разгар сезона, пока не будет искать нового тренера и использует собственные резервы. Временно атлетов тренировать игрок с многолетним стажем в команде Владимир Мухин.
«Перед Мухиным стоять непростая задача, но он как никто лучше с этим справится. — Комментирует Александр Рабдеев. — Это была не последняя игра, а нас смогли победить лишь раз. Такие события только мотивируют работать еще больше и открывать новые перспективы ».