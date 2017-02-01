Фонд «Четыре лапы» простерилизирует 2000 бездомных животных в Житомире
В течение трех последующих лет фонд «Четыре лапы» планирует стерилизовать и вакцинировать около 2000 собак в Житомире, следуя методу «отлов-стерилизация-выпуск».
По мнению Всемирной организации здравоохранения, это является единственным гуманным и долгосрочным методом регуляции численности бездомных животных, сообщает пресс-служба Житмирськои городского совета.
Житомирский городской голова Сергей Сухомлин поблагодарил президента организации «Четыре Лапы» Хельмуту Дунглеру за помощь решении проблемы с бездомными животными в городе.
«Бездомные животные — одна из самых больших проблем в городах Украины. Очень приятно, что мы начали ее решать. Благодаря фонда «Четыре лапы» в Житомире появился «Центр защиты животных». Наша совместная работа показала, что мы начали учиться жить с животными. Убежден, что вместе мы покажем хороший результат в решении проблемы с бездомными животными в Житомире », — сказал Сергей Сухомлин.
Основатель и президент организации «Четыре Лапы» Хельмут Дунглер отметил, что Житомир станет примером для городов Украины в обращении с бездомными животными.
«В Житомире уже проведена большая работа по решению проблемы с животными, живущих на улице. «Центр защиты животных», который уже работает в городе, является образцом этого. Мы будем работать в тесном сотрудничестве с городом Житомир для достижения общей цели », — отметил Хельмут Дунглер.
За время работы «Центра защиты животных» (с сентября прошлого года) было стерилизовали и прививки от бешенства около 800 бездомных животных, пристроен в новые семьи 42 собаки и проведено шесть «Дней открытых дверей».
На сегодняшний день в КП «Центр защиты животных» Житомирского городского совета находятся на временном содержании 22 опекунские животные.