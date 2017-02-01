Фотограф Ирина Гринюк: «Ломаем устаревшие стереотипы о свадебной съемке»
Свадьба — очень особенное событие для молодоженов. Ведь в один день должен войти столько важных компонентов, без которых просто невозможно обойтись.
Фотограф — это человек, который целый день незаметно, но шагает с вами и сохраняет на долгую память абсолютно все, что происходит вокруг. Вот почему доверять фотографу можно и нужно!
Сегодня житомирский фотограф Ирина Гринюк расскажет все о фотосъемке в этот день и сломает устаревшие стереотипы.
Фотосессия должна длиться как можно дольше, чтобы было много фотографий
А вот и нет! Точнее, это совсем не обязательно. Открываю тайну: нам, фотографам, достаточно поработать 20 минут на одной локации. Поверьте, профессионал сделает достаточно фотографий за все это время. А что это даст вам? Это значительно сэкономит время. Вы выиграете дополнительных несколько часов для сна или время для того, чтобы поехать, например, за город, в уникальное место и провести съемку там. Коротенький итог: выделите в целом к 2:00 для фотосессии и разбейте эти 2:00 на несколько частей на целый день.
Фотосессия после росписи / венчания
Обычно она происходит во время, когда солнце слишком горячее, после 13.00. В таких условиях комфортно работать как фотографу, так и женихом. Глаза щурятся, появляются резкие тени и тому подобное. Что же тогда делать? Наиболее благоприятными условиями для съемки есть время до захода солнца (и час после рассвета, но не в нашем случае). Как я уже говорила, час — это конечно, роскошь, поэтому достаточно выделить 20 минут, «убежать» с банкета, чтобы сделать отличные снимки. В то же время, это не значит, что нужно отказаться от съемки днем. Стоит сделать ее короткой, не изнурительной и в уютном месте, которое раньше вы подберете с фотографом.
Утро невесты / жениха дома
Я знаю, что некоторые пары затевают ремонт специально для того, чтобы провести съемку собрания именно в собственном доме. Сэкономьте свой бюджет и время. Собираться можно на природе: это придаст вам сил, энергии и бодрости на весь день + не нужно делать дома ремонт только ради этого. Или снять номер в отеле. Это беспроигрышный вариант, особенно для тех пар, чья свадьба приходится на холодное время года. Во-первых, вам не нужно думать накануне свадьбы о генеральную уборку дома (не слишком много хлопот в невест к свадьбе?), Во-вторых, вы будете одни, возможно, с родителями, которые будут чувствовать себя гостями и не вмешиваться лишний раз, без суетливых гостей, которые только что приехали издалека и впервые за 15 лет увидели невесту, в-третьих, у вас будут интерьерные красивые фотографии. Бонус: сможете провести первую свою брачную ночь в роскошных апартаментах.
сборы отдельно
А почему бы не начать важный день в вашей жизни вместе? За чашечкой кофе с ароматными тостами, например. Романтично, не правда ли?
Все в один день
Не перегружайте себя и не превращайте этот день в квест «собрание-выкуп-ЗАГС-венчание-фотосессия-церемония-фотосессия с гостями-банкет-первая брачная ночь …». Во-первых, вы устанете уже в обед, так, чтобы успеть все, вам придется встать в 4 утра и уже в 5.00 делать прическу невесте; во-вторых, есть все шансы упустить что-то важное, получить нервные расстройства, не заметить как прошел самый важный день в жизни. Я советую в ЗАГС сходить накануне, подумать об актуальности такого обряда, как выкуп и у вас на несколько часов в сутках станет больше.
Свадебные координаторы — это дорого
Часть пар даже не знает сколько стоят услуги свадебных агентств или координаторов, еще часть вообще не знает об их существовании и их деятельность. Свадебные координаторы — это волшебные феи, которые снимут все заботы и хлопоты с ваших плеч в день свадьбы. Они позаботятся об ответственности и пунктуальность подрядчиков, рассчитаются с ними, обеспечат трансфер гостей, встретят их, организуют церемонию, некоторые агентства могут оформить зал, задекорируйте локации для съемок и сделают все, что ваша душа пожелает. Это подарит вам спокойствие в день свадьбы и уверенность, что все пройдет на высшем уровне. Кстати, стоимость услуг свадебных координаторов не такая уж и страшная, как вы себе представляете. Просто спросите, и будете приятно удивлены.
Прислушайтесь к фотографам, по их тяжелыми рюкзаками стоит не одну свадьбу!