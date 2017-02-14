Футболист с Житомирщины стал лучшим игроком Всеукраинского турнира по футзалу
14.02.2017 | Спорт | Комментариев нет|
Артем Дашковец с ФК «Мирополь» (U-13) стал лучшим игроком Всеукраинского турнира по футзалу в г. Изяслав.
В г. Изяслав (Хмельницкая обл.), С 10 по 11 февраля, состоялся Всеукраинский турнир по футзалу среди юношей 2004 года рождения. В турнире приняли участие юниоры из ФК «Мирополь» (Романовский р-н), которые заняли 5-е место, сообщают ЖОФФ.
Соперниками ФК «Мирополь (U-13) были: ДЮСШ. Кременец (Тернопольская обл.), ДЮСШ. Славута (Хмельницкая обл.), ФК» Пансион «Шепетовка (Хмельницкая обл.), ДЮСШ. Моршин (Львовская обл) ДЮСШ с. Белогорье (Хмельницкая обл.), ДЮСШ. Староконстантинов (Хмельницкая обл.), ДЮСШ. Изяслав (Хмельницкая обл.).