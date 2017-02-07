Геннадий Зубко: децентрализация создает инвестиции в новое качество жизни житомирян
Житомирщина заняла шестое место среди 24 регионов Украины по достигнутым показателям социально-экономического развития в 2016 году и первое по темпам создания ОТГ.
Составляющие этого успеха — активное внедрение реформы децентрализации, передача полномочий, ресурсов и возможностей на места, инфраструктурная модернизация за счет средств Государственного фонда регионального развития и субвенции из госбюджета для ОТГ, а также активная позиция и ответственность лидеров местных общин.
Так Вице-премьер-министр — Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко прокомментировал результаты исследования Комитета избирателей Украины, который обнародовал «Рейтинг деятельности губернаторов за 2016».
Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер-министра Украины.
Он отметил, что Житомирщина прошлом году заняла первое место в Украине по темпам создания объединенных территориальных общин. «В 2016-м в области создано 22 объединены общины, а в целом это количество достигло 32 ОТГ», — отметил Зубко.
По его словам, финансовая децентрализация способствовала росту областного бюджета Житомирщины в полтора раза — до 4200000000 гривен. «Делегирование полномочий в пользу ОТГ и новые финансовые инструменты увеличили поступления в бюджеты объединенных общин области в семь раз. Собственные поступления в бюджеты ОТГ выросли в три раза », — отметил Геннадий Зубко. По его словам, дополнительные средства, в том числе полученные в рамках финансовой децентрализации, проектов ДФРР, являются инвестициями в новое качество жизни житомирян.
«Впервые за 20 лет в области начали масштабное дорожное строительство, восстановление школ, детсадов, больниц, домов культуры, спортивной инфраструктуры, внедрение энергоэффективных мероприятий. Это реальные изменения и результаты, которые дает децентрализация, и они сегодня ощутимые по всей Украине », — отметил Геннадий Зубко.
Напомним, что сейчас идет информационная кампания, целью которой является показать реальные практические результаты реформы децентрализации по всей Украине. О примерах таких успешных проектов и «символы перемен» можно узнать на официальной странице Геннадия Зубко в Фейсбук.
Справка:
Заказчиком «Рейтинга деятельности губернаторов за 2016» является Комитет избирателей Украины. Социально-экономическое развитие каждой области оценивали по 10 направлениям: развитие промышленности, сельского хозяйства, темпы строительства, принятия в эксплуатацию жилья, привлечение инвестиций, торговый баланс, занятость и безработица, увеличение зарплаты, финансовая самодостаточность и энергосбережения. Также осуществлялось опроса экспертов, лидеров общественного мнения и представителей СМИ за 16 направлениям. Ставились вопросы по реализации реформ (децентрализация, упрощение предоставления админуслуг и т.д.).