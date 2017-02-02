Гришкивецька церковь — одна из восьми деревянных крепостей православия, украшающие Бердичивщину уже четвертое столетие
Первые сведения о небольшое село Гришковцы Бердичевского района Житомирской области появились в 1775 году.
Интересно, что именно с этого времени и ведет свою историю деревянный Свято-Димитровский храм, который в течение четвертого века служит православной общине села вторым домом.
В XIX веке Гришковцы принадлежали польскому шляхтичу Игнату Станиславович Пашковскому, что сказалось и на определенных ущемлении прав местных жителей православного вероисповедания. Насаждая католицизм, помещик даже предпринял открытого возгорания церковных земель: большую часть из 34 десятин, которые были в собственности Свято-Димитровского храма, Пашковский присвоил себе.
Подтверждает эти «обвинения» и «сухая» речь статистики. Так, согласно свидетельствам современника, известного украинского историка Лаврентия Похилевича, в селе Гришковцы православных верующих насчитывалось 311 человек, в противовес 26 римо-католикам.
С тех пор, как Польша потерпела три «разделов», а подконтрольные ей территории отошли государствам-соседкам, православная вера вышла из «уголков» и получила «второе дыхание».
Бердичивщина, как и остальные земли нынешней Житомирщины, оказалась под скипетром царской России. Это способствовало реставрации православных святынь, возвращенных в «полноценное» лоно Московского патриархата.
Без «поправок» в конструкции гришкивецька церковь просуществовала до 1902 года. На строительство нового храма император Николай II в выделил 25000 рублей, правда в беспроцентный кредит … Прошло одиннадцать лет — и гришкивчанам представили замечательную новостройку. Впрочем, радость и наслаждение православных верующих была сведена на нет Октябрьской революцией. С 1917 года вход в Свято-Димитровский храм «украшал» замок.
Когда развернулись фронты Великой Отечественной войны, руководство Германии хорошо осознавало, что церковники, поставленные советской властью вне закона, могут пригодиться при установке «нового порядка». Поэтому неудивительно, что с оккупацией Советского Союза солдаты Вермахта, полицейские и различные нацистские чиновники помогали восстановлению деятельности религиозных общин. Не стало исключением и село Гришковцы, где православная церковь снова зафункционувала, начиная с 1941 года.
Вернуть все на свои места, то есть «прикрыть» храм, большевикам удалось лишь в 1962 году. В Свято-Дмитриевской церкви, быстренько «убрав» купола, оборудовали дом культуры.
Надругательстве над церковью пришел конец с завершением советской эпохи и распадом Союза. Через год после провозглашения независимости Украины храм вернули православным.
Чтобы предоставить церкви вида, который она имела еще в начале ХХ века, пришлось приложить немало усилий и средств.
Сегодня Свято-Димитровский храм входит в восьмерку древних деревянных церквей Бердичевского района, которые сохранились до наших дней, и в пятерку храмов, ведущих свою историю с XVIII века. Всего же на Житомирщине осталось 70 деревянных церквей.