Группе депутатов дадут 4 земельных участка под магазины в Новограде-Волынском
Свой к своему за своим.
Новоград-Волынский городской совет предоставит четыре земельных участка для строительства объектов торговли ООО «Луч», которое принадлежит четырем депутатам. Соответствующий проект решения сессии «Об утверждении документации по землеустройству относительно установления (восстановления) границ земельных участков ООО» Луч «» обнародовали на официальном сайте городского совета.
Согласно единого реестра юридических и физических лиц, соучредителями общества с ограниченной ответственностью является скандально известные депутаты Новоград-Волынского городского совета от БПП «Солидарность» Олег Ващенко и Роман Седлецкий, их однопартиец — депутат Александр Махновецький и депутат районного совета — «батькивщинивець» Виктор Гончарук .
«Утвердить техническую документацию по землеустройству относительно установления (восстановления) границ земельных участков о передаче их в аренду ООО» Луч «(код ЕГРПОУ 13553769) сроком на пять лет с даты принятия этого решения при условии выполнения пункта 3 настоящего решения для строительства и обслуживания зданий торговли (код 03.07) следующие земельные участки: — на ул. Дружбы, 60-А, площадью 0,0562 га (кадастровый номер 1811000000: 00: 033: 0247) — На ул. Житомирская, 112, площадью 0,2514 га (кадастровый номер 1811000000: 00: 040: 0416) — На ул. Заречная, 70-А, площадью 0,0404 га (кадастровый номер 1811000000: 00: 042: 0696) — На ул. Заречная, 70-А, площадью 0,0088 га (кадастровый номер 1811000000: 00: 042: 0697) », — говорится в документе.
Кроме того, в проекте решения говорится, что соответствующие службы должны обеспечить свободный доступ для прокладки новых, ремонта и эксплуатации существующих инженерных сетей и сооружений, расположенных в пределах этих земельных участков. Упомянутое общество, в случае окончания срока пользования земельными участками, сможет их вернуть или продлить срок пользования.
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