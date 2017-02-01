Иезуитский коллегиум в Овруче: к истории сооружения и разрушения
Предыстория основания коллегиума в Овруче связана с инициативой окатоличенным украинского шляхтича Гната-Александра Ельца.
Вступив в орден иезуитов, он обязался обратить в пользу распространения на Полесье «настоящего» христианства — католицизма, в частности на создание коллегиума со школами в принадлежащем ему городе Ксавериве, всю свою наследство. Ксаверовская дом со статусом резидении была таким образом открыта в 1635 году. Первые квартиры и костел были деревянными, в 1648 году Ксаверовская резиденция закрывается. Как оказалось впоследствии, — навсегда.
После заключения мира на Правобережной Украине в связи с разрушением и потери в Ксаверово было принято решение о переносе бывшей Ксаверовская дома иезуитов в уездный город Овруч. В 1678 году на сейме принято соответствующее решение: «Поскольку врожденные обыватели воеводства киевского, оставаясь без Каплан и костелов … желая коллегиум с Ксаверово, из числа лесов, войной полностью уничтоженного, в Овруч внутрь Полесья перенести … для того им полтора, где шляхта имела свои огородные (склады или шпихлеры оборонительные), в безопасном месте, для сооружения костела и школ согласовываем … ». Новое жилье стала называться Ксаверий-Оаруцькою, имея статус резиденции и подчиняясь Острожского коллегиума.
Первый иезуит прибыл в Овруч из Острога в 1682 году. До 1685 году были построены первые сооружения: небольшой костел, ремонт, школа, студенческий конвиет (общежитие). Все они были деревянными. Об их вид нет никаких сведений. Известно, что в 1714 году началось строительство нового деревянного костела, которое благодаря щедрым пожертвованиям шляхты завершилось достаточно быстро.
Следующий этап развития овручской дома иезуитов был вызван большой общегородской пожаром 1720. Огонь уничтожил почти все дома резиденции, хотя сам костел уцелел. Все это обусловило появление решение житомирского сеймике от 1722 года, согласно которому иезуитам передавалась вторая половина замочно: горы. В итоге появились гораздо лучшие архитектурно-пространственные возможности для освоения всей замковой территории.
Однако следующий толчок к крупномасштабному строительству возник гораздо позже. Обусловлен он был, по-прежнему большим пожаром, случившейся 10 января 1745. На этот раз в полностью выгорели практически все сооружения резиденции вместе с костелом. Волей-неволей ректору Феликсу убиша пришлось принять замыслу сооружения крупномасштабного каменного коллегиума и костела, поскольку статус коллегиума получено еще в 1741 году.
Фундаменты заложили достаточно быстро, но кладки стен по ряду обстоятельств
началось только в 1753 году. Это и был собственно начало сооружения того величественного ансамбля, что сказывается на всех планах города конца XVIII — XIX вв. По архитектурному замыслу в центре композиции находился массивный объем костела, к которому симметрично и с обеих сторон алтарной части присоединялись два Г-образных а в плане корпуса. Главная ось композиции была ориентирована на центр старого города, откуда величественный силуэт коллегиума должен был производить сильнее визуальное впечатление. Костел и коллегиум располагались в центральной части замкового возвышенности. Из города сюда можно было попасть через мост на высоких каменных аркадах. Со временем большая часть периметру замковой горы получила от самого подножия массивные кирпичные фундаменты, частично сохранились до нашего времени.
Документальные свидетельства об авторстве овручского коллегиума отсутствуют. Однако представляется весьма вероятным предположение, что общая архитектурная идея этого достаточно заметного архитектурного ансамбля принадлежит архитектору-иезуиту Павлу Гижицкий с Кременца. Известно, что в 1740-е годы он разрабатывал проект коллегиума для Житомира. Так между иезуитскими домами в Овруче и Житомире существовали очень тесные отношения, участие этого незаурядного мастера в восстановлении сгоревшей овручской дома очень вероятной. В пользу этого утверждения говорит еще и характерный для творчества Гижицкого наклон досимметричних, четких поздне барочных композиций, к использованию двухбашенного фасадных схем (Житомир, Кременец, Самбор, Полонное).
Неоспоримым однако и то, что участие П.Гижицького связана была только с начальным этапом. Далее работы осуществлялись под руководством его ученика, иезуита Михаила Сроболевського, который прибыл в Овруч в 1768 году, был «до механики и архитектуры способен, предоставлял услуги в том закреси обывателям». С 1770 года он занял также пост ректора Овручского коллегиума. На момент ликвидации иезуитского ордена (1773) здание не было еще полностью закончена. Завершали ее уже монахи- засилияны, которым отошли поезуитський костел и коллегиум «вместе с малым музеем математическим и библиотекой». Школа и монастырь василиян просуществовали до 1831 года, когда российская власть ликвидировала их по известным причинам.
Дальнейшая судьба этого архитектурного ансамбля типична для многих памятников церковной архитектуры. После 1831 одна часть помещений коллегиума была отведена под уездную тюрьму, другая предназначена для городской гауптвахты. Поезуитський костел был передан православному духовенству и он впоследствии превратился в соборную Преображенскую церковь. В 1872-77 годах церковь подверглась существенной перестройки, получив пять декоративных бань в псевдорусском стиле. После сооружения новой тюрьмы дома коллегиума постепенно пришли в упадок и были разобраны. Дольше просуществовал бывший костел. Уже в постсоветские годы началось в том же месте строительство нового храма.