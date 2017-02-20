Известные польские композиторы дали в Житомире уроки литургического пения
Известные польские композиторы Павел Бембенек и Хуберт Ковальский провели в Житомире трехдневную Школу литургического пения, которая объединила около сотни молодых житомирян.
Занятия с хорового пения и изучения новых литургических произведений, созданных этими композиторами, прошли в поселке Заречаны, в развлекательном ячейки «Надежда» благотворительной миссии «Каритас-Спес».
И Павел Бембенек, и Хуберт Ковальский имеют огромный опыт проведения по всему миру подобных мастер-классов, целью которых является повышение качества религиозной музыки в литургии. Под руководством опытных музыкантов молодежь начала подготовку к выполнению музыки, которая будет звучать на 25 епархиального Дне Молодежи в Житомире с 7 по 9 апреля. Следующая Школа при участии польских художников запланирована в нашем городе в начале ноября этого года.