Киборг, которому ампутировали ногу, вернулся в Вооруженные силы
Станислав Стовбан, которому удалось выжить в Донецком аэропорту, побывать в плен террористов, перенести тяжелые операции и пройти реабилитацию, подписал новый контракт с Вооруженными Силами Украины до конца особого периода.
Стовбан был одним из киборгов, которые до последнего защищали Донецкий аэропорт, пишет gazeta.ua.
«В ГАП отправляли только по желанию. Все понимали, насколько там опасно, и я, наоборот, хотел ехать защищать от оккупанта. В аэропорту было полно чеченских наемников и российских кадровых военных, даже ФСБшных спецподразделение» Вымпел «, — рассказывает боец.
В последние дни обороны Станислав попал под завалы после мощного взрыва.
«Я был очень сильно поломан. Две ноги почти только на брюках держались. Еще сломанные ребра. Так пролежал всю ночь», — вспоминает боец.
В госпитале Станиславу ампутировали левую ногу, а правую удалось спасти.
Сейчас боец подписал новый контракт с Вооруженными силами Украины. Работает инструктором в учебном центре ВДВ в Житомире.