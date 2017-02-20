Кинологи продолжают помогать выявлять наркотики Национальной полиции
На Житомирщине продолжаются комплексные мероприятия пограничников и сотрудников Национальной полиции, по недопущению распространения наркотических веществ в контролируемых пограничных районах.
Очередными результатами таких действий стало выявление вещества растительного происхождения в помещениях местных жителей приграничья. Так, в течение выходных дней в рамках взаимодействия между сотрудниками отдела пограничной службы «Овруч» и Овручским отделением Национальной полиции, были привлечены инспектора — кинолога со служебной собакой для обыска помещений двух местных жителей приграничных населенных пунктов.
В ходе обысков с помощью служебной собаки, натренированного на поиск наркотических веществ был обнаружен в двух случаях четыре пакета с веществом растительного происхождения.
Сейчас сотрудниками Национальной полиции вещество изъято и направлено для проведения экспертизы.