Кинологи продолжают помогать выявлять наркотики Национальной полиции

| 20.02.2017 | Новости | Комментариев нет

На Житомирщине продолжаются комплексные мероприятия пограничников и сотрудников Национальной полиции, по недопущению распространения наркотических веществ в контролируемых пограничных районах.

Очередными результатами таких действий стало выявление вещества растительного происхождения в помещениях местных жителей приграничья. Так, в течение выходных дней в рамках взаимодействия между сотрудниками отдела пограничной службы «Овруч» и Овручским отделением Национальной полиции, были привлечены инспектора — кинолога со служебной собакой для обыска помещений двух местных жителей приграничных населенных пунктов.

В ходе обысков с помощью служебной собаки, натренированного на поиск наркотических веществ был обнаружен в двух случаях четыре пакета с веществом растительного происхождения.

Сейчас сотрудниками Национальной полиции вещество изъято и направлено для проведения экспертизы.

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