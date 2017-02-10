Китайская компания с казахским владельцем проиграла суд облсовету
Предприятию отказали в разработке и добыче янтаря.
Житомирский окружной административный суд отказал ООО «Амбер Холдинг» в иске об отказе областного совета в согласовании выдачи специальных разрешений. Об этом сообщила пресс-служба Житомирского областного совета. Согласно реестру физических и юридических лиц, фирма зарегистрирована в Хорошевский районе. Ее учредителями являются житель Казахстана Никита Харченко и компания с Гонконга.
«Указанное общество обратилось в областной совет относительно согласования предоставления спецразрешений на пользование недрами с целью опытно-промышленной разработки месторождения полезных ископаемых — янтаря в Овручскому районе. Однако депутатский корпус на сессии областного совета отказал обществу в их предоставлении. Не согласившись с таким решением, предприятие обратилось в суд с иском о его отмене », — говорится в сообщении пресс-службы областного совета.