Комиссар легендарной бригады
О Викторе Александровиче Кременицком хорошо знают в нашем крае. Он оставил о себе добрую память, когда работал на должности председателя Житомирского облисполкома.
Повсюду, куда вникала эта мудрая, мужественная, энергичная, обогащенная колоссальным жизненным опытом человек, господствовали четкий порядок, согласие, энтузиазм и творчество. Многие помог областной лидер Бердичевском району и городу Бердичеву. И и не только им, но и всей Житомирской области.
Но мало кто знал и вряд ли знает до сих пор, что В.О.Кременицький во время Великой Отечественной войны был героем партизанского движения, прославленным партизанским полководцем и военачальник. Он прошел победоносный путь от рядового бойца до комиссара бригады народных мстителей, которая носила имя выдающейся польской писательницы Ванды Василевской. Сформирована на базе соединения дважды Героя Советского Союза А.Ф. Федорова в лесах Ровенской, она прошла сотни километров по вражеским тылам, смертельный ужас на гитлеровских оккупантов и зажигая пламя народно-освободительной войны не только в Украине, но и далеко за ее пределами.
Бригада была сформирована в основном из поляков Волыни. ее командиром стал Станислав Павлович Шелест — человек храбрый и искренняя душой. И он часто болел и В.А. Креминицькому приходилось выполнять обязанности не только комиссара, но и командира формирования.
Ядро бригады народных мстителей составляли опытные бойцы и командиры, прошедшие закалку в боях и рейдах 1941-1943 годов Почти все они под командованием А.Ф.Федорова вершили славные дела по гитлеровских тылам.
История сохранила много имен героев, которые своими подвигами прославили боевые партизанские знамена. Среди них — Валентин Дорожинская, Илья Пинчук, Владимир Кныш, Константин Скупинский, Андрей Вутцик, Франек Полячкевич, Стефан Дудек, Марьян Рогуля, Игнаций Мендак, Марьян колят, Казимир Сатора, Теленок Доривальська и многие другие народных мстителей. Многие партизан погибло смертью храбрых.
Бригада воевала на территории Ровенской и в Польше. Основными районами, ее боевых действий стали леса и населенные пункты Люблинского воеводства. Вместе с польскими партизанами бойцы Шелеста-Крепеницького мужественно сражались с вооруженными до зубов гитлеровскими войсками в Липский, Белгородских и Яновских лесах, а также в Сельской пуще, оказывали диверсии на железных дорогах Луков-Люблин, Помехи-Рава-Русская. Фашистские операции под кодовыми названиями «Штурмвинд-И» и «Штурмвинд-II», целью которых было уничтожение партизанской бригады им. Ванды Василевской и других формирований, закончились полным провалом. Бойцы бригады неоднократно вырывались из вражеских окружений и продолжали борьбу. Результаты ее впечатляющие с февраля по конец июля 1944 народные мстители пустили под откос 61 вражеский эшелон, уничтожили 57 паровозов, 378 вагонов, вывели из строя 4 паровоза и 222 вагона, уничтожили 5136 гитлеровцев, один вражеский самолет, 60 автомашин, одну самоходную артиллерийскую установку , 2 танка и 4 моста.
Бойцы В.А. Кременицкому воевали бок о бок с другими польскими формированиями, среди которых особенно выделялся отряд связи ЦК ППР «Яновского», 1-я бригада им. Земли Люблинской, разведывательный отряд М.Прокопнюка, разведывательный отряд В. Карасева, сводный отряд В. Галицкого, часть отряда Армии Крайовой. Боевое братство, скрепленное кровь, помогло им выжить и победить в неравных боях с заклятым врагом.
Дважды Герой Советского Союза А.Ф. Федоров, хорошо знал боевую биографию В.А. Кремницку, уже после войны вспоминал: «Зная В.А. Кременицкому как человека скромного, хочу подчеркнуть его особую роль в боевой деятельности бригады … его мужество и железная выдержка, военная смекалка и находчивость помогли польским партизанам выстоять и победить в жестоком поединке с противником, действовал при поддержке артиллерии, танков, авиации. Заслуга его легла в том, что руководимое им партизанское формирование наносило врагу ощутимые удары, чем значительно легче передвижения Советской Армии и Войска Польского к границам Польши ». Таким он навсегда останется в народной памяти.