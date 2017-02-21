Конкурс: школы Житомира могут получить учебные кабинеты естественно — математического цикла
Конкурс продлится с 1 марта по 1 апреля.
В Житомире объявили конкурс на получение кабинета для углубленного изучения естественно-математических наук для школ города. На базе кабинета планируется создание факультативных занятий для детей всего города готовы углубленно изучать физику, химию, биологию. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.
«В контексте образовательной реформы, с целью построения школы нового времени и подготовки личности, мы решили провести конкурс. Цель которого — улучшить школьную естественно — математического образования, вызвать и сохранить интерес учащихся к естественно-математическим наукам, внедрить новейшие информационно-коммуникационных технологии. Кроме того, оборудование позволит детям получить углубленные знания по этим предметам, проводить серьезные научные исследования и писать глубокие работы, получая знания на практике », — подчеркнул заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Матвей Хренов.
Конкурс будет проводиться в два тура. В первом, заочном, администрация учебного заведения аргументирует необходимость приобретения учебного кабинета физики, химии или биологии. К заявке прилагается учебный план учебного заведения, приказы управления образования Житомирского городского совета, областного управления образования и науки Житомирской областной администрации, МОН Украины относительно участия и награждения победителей в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, турнирах, соревнованиях по естественно — математических дисциплин. По результатам первого тура жюри приглашает 3 претендентов к участию в следующем туре, где учитель предмета (физика, химия, биология) демонстрировать жюри умение использовать возможности интерактивной доски в учебно-воспитательном процессе и представит перспективный план работы учебного кабинета. И третий этап — определение победителей.