Коростенская РГА дала «добро» на размещение комплекса для добычи титановых руд без общественных слушаний
Суд отменил распоряжение райгосадминистрации.
Прокуратура помешала незаконному размещению горно-обогатительного комплекса для добычи титановых руд в Коростенском районе, на которое местные власти дали «добро» без общественных слушаний. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.
«По иску Коростенской местной прокуратуры судом признано незаконным и отменено распоряжение Коростенской райгосадминистрации об утверждении детального плана территории земельных участков под размещение горно-обогатительного комплекса Стремигородского апатит-ильменитового месторождения площадью 2,3 тыс. Га», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы прокуратуры, Коростенская районная государственная администрация в мая 2015 года года выдала противоправное распоряжение, которым утвержден детальный план размещения горно-обогатительного комбината для добычи титановых руд. В частности, в нарушение требований земельного и градостроительного законодательства, райгосадминистрация утвердила указанный план земельного участка общей площадью 2,3 тыс га без проведения обязательных общественных слушаний. Таким образом, без учета мнения общественности, вне четырех населенных пунктов — Меленивського, Хотиновского, Стремигородского и Новаковского сельских советов, были выделены земельные участки под размещение горно-обогатительного комплекса Стремигородского апатит-ильменитового месторождения (титановых руд).
Органы прокуратуры Житомирской области, приняв меры представительского характера, помешали незаконному размещению горно-обогатительного комплекса для добычи титановых руд.