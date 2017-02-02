Коростышев. 101-й километр
В середине 30-х годов в СССР появились так называемые «сто первые километры» — населенные пункты на территории Москвы, Ленинграда, Киева и Минска — то есть основных советских столиц, на расстоянии от них не менее чем на 100 километров.
В эти города из столиц высылались разного рода хулиганы, пьяницы, хулиганы — словом, все полукриминальный (и уголовный тоже) элемент, то есть некие антисоциальные личности, которым тогдашние советские законы запрещали жить в столицах. Волею ЦК ВКП (б) Коростышев и стал таким «сто первого километром» в отношении Киева. С 1936-го по 1940-й годы благодаря статусу «сто первого километра» населения Коростышев увеличилось с полутора до 12-и тысяч человек.
Стоит заметить, что не всегда те, кого высылали в Коростышев из Киева, были «антисоциальными элементами». Дело в том, что именно в середине 30-х добыча камня превратился здесь с артельного в промышленный. На граниты стали поступать госзаказа и для их добычи требовались рабочие руки. А как в тридцатые годы набирали рабочую силу на «стройки пятилетки» типа Магнитки или Беломорканала? Правильно: сообщали очередную кампанию по борьбе с «врагами народа», после чего этих самых «врагов» отправляли бесплатно увеличивать экономическую мощь Страны Советов. Добыча гранита в Коростышеве, разумеется, не шел ни в какое сравнение с той же Магнитки, однако рабочие руки требовались и здесь.
А как заставить народ ехать работать на более чем травмоопасное производство (в 1936-м году при добыче камней в районе еженедельно погибало 2-3 человека)? Очень просто: в добровольно — принудительном порядке. А заставлять у нас умели … И настоящих, «заклятых» преступников в Коростышеве «на перековки» переселили не так уж и много. В основном это были обычные киевляне проштрафившихся по мелкому: пьяным на улице задержали или там на начальника своего не так посмотрел. В итоге — поездка на «сто первый километр». Вот так Коростышев из маленького городка превратился в довольно большой город.