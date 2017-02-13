Кто из депутатов Верховной Рады не хочет легализации янтаря
Разгорается скандал с непринятым законом о янтаре.
Депутаты Верховной Рады 7 февраля так и не смогли принять закон о добыче янтаря. Последний уже два года рассматривает украинский парламент, однако точку поставить в этом вопросе депутатам не хватает политической воли. Кто же не хотел, чтобы отношения в добыче янтаря наконец вошли в законное русло?
На сайте Верховной Рады значится, что инициаторами данного законопроекта является 9 народных депутатов, избранных по округам Ровенской и Житомирской области. Четыре избранники от нашей области — представители провластных Блока Петра Порошенко и «Народного Фронта». Однако, как свидетельствует голосования, именно эти политические силы, депутаты которых хотели узаконить добычу янтаря, не поддержали инициативы своих однопартийцев.
Для возвращения к рассмотрению законопроекта, который в очередной раз «профилонилы» народные избранники, нужно было 226 голосов. Однако Верховная Рада в присутствии 352 депутатов «дала» только 220.
Самая многочисленная в Верховной Раде, пропрезидентская политическая сила БПП, которая имеет в своем составе 142 нардепы, дала в пользу законопроекта всего 88 голосов. Остальные 54 избранников воздержались, не голосовали или вообще не нашли в себе мужества прийти на сессию. Представители Житомирщины — нардепы Борислав Розенблат, Владимир Арешонков, Александр Ревега и Ирина Суслова поддержали закон.
Вторая по численности партия, которая имеет в своем арсенале 81 мандат — «Народный Фронт». Представители этой политической силы дали за долгожданный законопроект всего 56 голосов. А 16 представителей «НФ» за проект не голосовали, 9 избранников, среди которых и советник министра внутренних дел Антон Геращенко на заседание вообще не явились. При том, что как представитель правоохранительных органов, последний должен был быть не больше заинтересован в принятии этого закона.
Среди 48 внефракционных депутатов за поддержку узаконивания добычи янтаря высказались чуть меньше половины — 23 избранники.
Единодушно поддержала закон о добыче янтаря фракция ВО «Батькивщина». «Радикалы» и «Самопомощь» оказались не столь сплоченными. Среди их представителей не проголосовали или воздержались соответственно три и два депутата.
Сателлиты бывшей Партии регионов — «Оппозиционный блок» и группа «Воля народа» не дали ни одного голоса за законопроект. Воздержался по данному вопросу и экс-губернатор Житомирщины, а теперь — депутат «Опоблоку» Юрий Павленко. Бывший председатель и старожил Верховной Рады Владимир Литвин за данный вопрос не голосовал.
Среди выходцев из той же Партии регионов, членов группы «Воля народа» голос «за» смог дать лишь Тарас Чорновил.
Один из инициаторов законопроекта, нардеп от Блока Петра Порошенко Борислав Розенблат уже успел отреагировать на это голосование. С трибуны Верховной Рады он назвал такое поведение своих коллег «государственным преступлением» , который «покрывают правоохранительные органы» .