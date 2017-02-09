Легендарный «киборг» Кузьминых прокомментировал смерть Гиви
Дремов, Мозговой, Жилин, Моторола, Болотов и теперь Гиви. Один за другим лидеры сепаратистов отходят в мир иной.
Еще совсем недавно Михаил Толстых порывался отомстить за своего друга «Моторолу», обещал стереть с лица земли все украинские города до Киева. На публику звонил командиру 93-й бригады Вооруженных сил Украины и угрожал, что его батальон сильный, передает tsn.ua.
История практически не оставила видеокадров с Гиви, где он воюет, но есть много видео, где он в окружении десятка телекамер раздает указания подчиненным, бравирует на парадах и празднует день рождения. Лидер так называемой «ДНР» Захарченко уже заявил, что Гиви уничтожила украинский диверсионная группа. Полковник Олег Кузьминых, над которым Гиви издевался в Донецком аэропорту, это отрицает. Командир «Сомали» был не слишком умным, амбициозным и много знал. Украина он был нужен живым.
«Какого военного потенциала у него не было, угрозы какой, а не гениальный полководец, нам он нужен был более свидетель», — заявил Олег Кузьминых.
Огнемет «Шмель», из которого, по предварительным выводам, и уничтожили боевика, стреляет мощно, но прицельно только с 500-600 метров. Для этого надо было проникнуть на базу боевиков в Донецке, которую хорошо охраняли. Олег Кузьминых считает, Гиви убрали его же подчиненные, отомстили за то, что тот во Авдеевка послал практически на убой почти всю свою банду.
«Его батальон понес большие потери в Авдеевка, плюс к тому он заработал себе ранения, он полностью потерял доверие своего батальона, своих людей, чем это произошло на собственной базе, в окружении своих людей, правильно», — добавляет Кузьминых.
Ликвидировать Гиви мог и Захарченко. Слишком Михаил Толстых хотел быть самостоятельной фигурой в так называемой «ДНР», убеждает координатор ресурса «Информационный сопротивление» Дмитрий Тимчук. А еще хотел денег, которые ему давали все меньше.
«Личный конфликт строился на том, что у Толстых, г-на Гиви, было неуемное желание демонстрировать самостоятельность от Захарченко, но не главной целью была лояльность к кремлевским кураторам, чтобы получать непосредственно помощь на свое бандформирования» Сомали «и распределять ее», — заявляет Дмитрий Тимчук.
Гиви и Моторола неделями не сходили с экранов российского телевидения. Некие веселые солдаты удачи. После гибели Моторолы Гиви признавался, что скучает по своим другом. И Гиви, и Моторола таки выполняют Минские договоренности. Они уже не стреляют.
Напомним, что Михаил Толстых, кличка «Гиви», уроженец Иловайска. В 1998-2000 годах служил в Вооруженных силах Украины. В 2014-м предал присяге. Воевал на стороне оккупантов в Славянске, Иловайске, в Донецком аэропорту.