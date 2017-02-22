Летом этого года несколько десятков детей из Житомира поедут в Грузию на реабилитацию
Это дети из семей военнослужащих, из семей погибших и раненых участников АТО. Поездка для них будет бесплатной благодаря договоренности между руководителями двух городов-побратимов — Житомира и Кутаиси.
«Грузия была в такой же ситуации, как и Украина, и фактически прошла через военные действия с Россией. Они очень тонко чувствуют боль этой войны. И такой жест доброй воли со стороны Грузии — мэрия Кутаиси приглашает наших детей на реабилитацию», — отметил городской председатель Житомира Сергей Сухомлин.
Он сообщил, что дети будут проходить там физическую и психологическую реабилитацию, при необходимости — лечение, будут задействованы в развлекательных и экскурсионных программах. Житомир берет на себя транспортные расходы, пребывание же детей в Грузии, питание, экскурсии и медицинское обслуживание — за счет Кутаиси. Известно, что планируется сформировать несколько групп по 30-35 детей, побывают в грузинском городе. На самом деле детей участников АТО, нуждающихся в реабилитации, значительно больше, говорит Сергей Сухомлин. Ведь негатив войны часто влияет на общую атмосферу в семье. Поэтому детей из таких семей будут, как и в прошлом году, оздоравливать в житомирском детском лагере «Спутник» и по специальным программам международного партнерства отправлять в другие европейские страны.