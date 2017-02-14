Ловят, но не сажают: из сотни дел «черных лесорубов» наказали только двух виновников
В прошлом году лесонарушители нанесли ущерб лесам на 9,8 миллиона гривен.
В течение 2016 государственная лесная охрана лесохозяйственных предприятий, относящихся к сфере управления Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, зафиксировала 211 случаев незаконной заготовки древесины общим объемом почти 2000 кубических метров. Лесонарушители нанесли вред лесу на сумму более 9,8 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба областного управления.
В общем 103 дела лесоводы передали в правоохранительные органы, за ними открыто 90 уголовных производств. Однако в суды передано всего 5 дел, и только по двум делам вынесено решение. К тому же в одном случае виновника освобождено от уголовной ответственности, во втором — нарушителю (который сразу же после обнаружения лесонарушений признал вину и добровольно уплатил вред, нанесенный леса), присуждена оплатить штраф в размере 850 гривень.Щодо остальных случаев, в том числе и достаточно резонансных — до сих пор ведутся следственные действия.
«Понятно, что такие« наказание »не то, что не останавливают потенциальных лесонарушителей, а наоборот поощряют их к воровству», — прокомментировал начальник областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский. Незаконно добытая древесина используется в лесоперерабатывающих цехах, которых за пределами земель лесного фонда начисляется в области более 600 «Лесная охрана сегодня безоружная, но вынуждена чуть ли не ежедневно вступать в неравный бой с« черными лесорубами », нередко подвергая опасности себя и своих родных . Ведь лисокрады ведут себя крайне вызывающе, очевидно, заранее зная, что смогут или избежать наказания, или произойти смешным штрафом », — добавил Куринский.
Лесоводы обращаются в правоохранительные органы, чтобы те усилили свои действия по наказанию преступлений, связанных с кражами леса, расследуя всю цепочку: хранение, перемещение и переработка незаконно добытой древесины. За несовершенного законодательства, лояльность правоохранительной и судебной системы в незаконных рубок, резонансные дела по лесонарушений со значительными убытками лесному хозяйству не доведенные до логического конца, а правонарушители не только не наказаны, но и дальше творят беспорядок в лесах. И похоже на то, что беспокоит это только лесоводов.