Львов продолжает разбрасывать мусор по Украине. Почему правительство отворачивается от этого?
Недавно на территории Черняховского района многотонные машины снова выбрасывали львовский мусор.
Об этом рассказал председатель Черняховского поселкового совета Иван Бабицкий: «У нас уже шестой (!) выбрасывают мусор из Львова. Мы и видеокамеры установили перед Новым годом, думали и чередовать, но сейчас ночи такие холодные. Люди возмущены. Следует уже навести порядок в этом вопросе. Пишем письма в полицию, а оттуда отвечают, что «нет состава преступления», пишет «Житомирщина».
О появлении фур со львовским мусором сообщала и пресс-служба управления патрульной полиции Житомира. 27 января нынешнего года общественный совет при Житомирском городском голове высказалась против ввоза львовского мусора в Житомир.
В течение 18 января на трассе Киев — Чоп в пределах Житомирской области, патрульные полицейские остановили пять грузовиков с львовским мусором. А в конце прошлого года глава Малинского райгосадминистрации Юрий Рудченко вместе с правоохранителями неподалеку с. Недашок задержали грузовик с мусором из Львова.
Люди уже устали от этой проблемы, и спрашивают: неужели львовской общине больше нечего предложить Украине, а правительство считает эту ситуацию нормальной?