Львов продолжает разбрасывать мусор по Украине. Почему правительство отворачивается от этого?

| 07.02.2017 | Новости | Комментариев нет

Недавно на территории Черняховского района многотонные машины снова выбрасывали львовский мусор.

Об этом рассказал председатель Черняховского поселкового совета Иван Бабицкий: «У нас уже шестой (!) выбрасывают мусор из Львова. Мы и видеокамеры установили перед Новым годом, думали и чередовать, но сейчас ночи такие холодные. Люди возмущены. Следует уже навести порядок в этом вопросе. Пишем письма в полицию, а оттуда отвечают, что «нет состава преступления», пишет «Житомирщина».

О появлении фур со львовским мусором сообщала и пресс-служба управления патрульной полиции Житомира. 27 января нынешнего года общественный совет при Житомирском городском голове высказалась против ввоза львовского мусора в Житомир.

В течение 18 января на трассе Киев — Чоп в пределах Житомирской области, патрульные полицейские остановили пять грузовиков с львовским мусором. А в конце прошлого года глава Малинского райгосадминистрации Юрий Рудченко вместе с правоохранителями неподалеку с. Недашок задержали грузовик с мусором из Львова.

Люди уже устали от этой проблемы, и спрашивают: неужели львовской общине больше нечего предложить Украине, а правительство считает эту ситуацию нормальной?

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