Массовыми ли были массовые расстрелы в Житомире?
В 1936 году население Житомира насчитывало 143 000 человек. Накануне Великой Отечественной войны, то есть в январе 1941 года — уже 154 000. То есть за 4 года прирост населения в областном центре составил 11 000 человек.
Если бы массовые расстрелы конца 30-х были настолько массовыми, неужели населения Житомира увеличилось бы до такого количества?
Хотя расстрелы были. По архивным данным КГБ, рассекреченным в начале 90-х годов прошлого века, с 1936 по 1941-й годы в Житомире было расстреляно около тысячи местных жителей (точная цифра не установлена до сих пор). Место расположения одной из таких братских могил стало известно совсем недавно, в начале все тех же 90-х.
Находится она в районе Смолянки, сразу за Еврейским кладбищем. Место это известно как Путятинка. Причем об этом братскую могилу житомиряне узнали отнюдь не из архивов КГБ, а от старожилов Житомира, которые еще помнили, как в зловещие тридцатые по ночному городу кружили грузовики-фургоны с надписью «Хлеб», останавливались у избранных чекистами домов, после чего в фургон бросали очередную жертву репрессий. Так же ночью на Путятинка ехали грузовики, крытые брезентом, в которых в братскую могилу свозили трупы расстрелянных. Вакханалия расстрелов закончилась примерно ранней 1941 года, когда в воздухе ощутимо запахло войной.