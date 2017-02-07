МФК «Житомир» примет участие в VII Мемориале Александра Щанова
Который состоится на стадионах Киева и Киевской области в период с 14 по 26 февраля 2017 года.
Схема розыгрыша турнира аналогична предыдущему зимнем турнира, в котором принимала участие житомирская команда: однокруговые мини-турниры в группах, состоящих из пяти-шести команд, а затем — стыковые матчи, начиная с четвертьфинала.
Пока о своих намерениях сыграть на турнире заявили «Авангард» с Бзове и киевский «Меркурий», который представляет Национальный торгово-экономический университет.
Состав групп и календарь игр МФК «Житомир» станет известен ориентировочно в пятницу, 10 февраля.
Игровые дни на Мемориале Щанова-2017:
— Матчи в группах — 14 Вторник; 15, среда; 17, пятница; 18, суббота; 20 Понедельник;
— 1/4 финала — 22, среда;
— 1/2 финала — 24, пятница;
— Финал — 26, воскресенье.
Напомним, что на мемориале Макарова, который состоялся в Киевской области в январе МФК «Житомир» вышел из группы на 2 месте, но в 1/4 финала уступил першолиговому ФК «Тернополь».