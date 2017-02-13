МФК Житомир сыграет на мемориале Щанова. Календарь
МФК «Житомир» продолжает активно готовиться к весенней части любительского чемпионата Украины.
Уже во вторник, 14 февраля, наши футболисты дебютируют на VII Мемориале Александра Щанова. Соперниками подопечных Игоря Левицкого на II зимней турнире станут как уже известные нам любительские коллективы — «Чайка» (Петропавловская Борщаговка) и «Единство» (Плиски), так и новые соперники из Киевщины — «Джуниорс» (Шпитьки) и «Авангард» (Бзов ).
На первом этапе наша команда сыграет в группе А. Матчи будут проходить на НТЗ «Динамо» в Конча-Заспе.
Предлагаем вашему вниманию расписание игр
Группа «А»:
— МФК Житомир,
— Чайка (Петропавловская Борщаговка),
— Единство (Плиски),
— Джуниорс (Шпитьки),
— Авангард (Бзов).
Первый тур. 14 февраля, вторник
1. Джуниорс — единство. Конча — Заспа. Поле # 3.12: 00.
2. Авангард — МФК Житомир. Конча -Заспа. Поле # 3 14:00.
Второй тур. 15 февраля, среда
3. Единство — Чайка. Конча — Заспа. Поле # 3 12:00.
4. МФК Житомир — Джуниорс. Конча — Заспа. Поле # 3 14:00.
Третий тур. 17 февраля, пятница
5. Джуниорс — Авангард. Конча — Заспа. Поле # 3 12:00.
6. Чайка — МФК Житомир. Конча — Заспа. Поле # 3 14:00.
Четвертый тур. 18 февраля, суббота
7. Авангард — Чайка. Конча. Заспа. Поле # 3 12:00.
8. МФК Житомир — единство. Конча-Заспа. Поле # 3 14:00.
Пятый тур. 20 февраля, понедельник
9. Чайка — Джуниорс. Конча-Заспа. Поле # 3 12:00.
10. Единство — Авангард. Конча-Заспа. Поле # 3 14:00.
Четвертьфинал. 22 февраля, среда
1A — 4Б
2А — 3Б
1Б — 4А
2Б — 3А
Полуфинал. 24 февраля, пятница
1А / 4Б — 2Б / 3А
2А / 3Б — 1Б / 4А
Финал.
26 февраля, воскресенье